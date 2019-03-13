В Норвегии астрологам начнут выдавать дипломы гособразца

ХЕЛЬСИНКИ, 13 марта. /ТАСС/. Норвежское агентство по обеспечению качества образования (NOKUT) официально признало школу астрологии Herkules учреждением высшего профессионального образования, что позволит ее выпускникам получить диплом астролога государственного образца. Об этом сообщила газета Morgenbladet.

Официально одобренный курс будет преподаваться в Осло в 2020 учебном году. Его основной целью станет обучение навыкам "базового понимания толкования гороскопов". Студенты-астрологи теперь смогут получать стипендию на изучение своего предмета, а также взять образовательный кредит в государственном фонде. "Она [школа] соответствует требованиям аккредитации, указанным в законах и предписаниях", - сказала газете представитель Норвежского образовательного ссудного фонда Хелен Софи Хауген.

Хотя современные ученые и не признают астрологию наукой, выдача аккредитации астрологической школе действительно не противоречит норвежскому закону, отметило издание. Высшее образование в прикладной сфере в этом скандинавском королевстве не обязательно должно основываться на научном знании. Астрология - не единственная подобная специальность в норвежских высших школах, напоминает газета. В некоторых вузах этой страны можно получить диплом гособразца об образовании в области миссионерства, рефлексологии и биопатии.

Школа Herkules добивалась аккредитации пять лет. Органы контроля отклоняли заявку этого учреждения три раза, аргументируя отказ тем, что в стране просто не найдется рабочих мест для специалистов в этой области. Кроме того, норвежское законодательство требует от вузов "участия в профессиональной среде", которой, казалось бы, просто не может существовать. Однако в одной из последних заявок администрация школы указала, что в Норвегии зарегистрированы около 300 астрологов, которые практикуют на постоянной основе или в качестве подработки и даже образовали национальный профсоюз.

Своим последним решением агентство NOKUT признало, что дипломированные астрологи могут найти работу в сферах технической экспертизы, терапевтических консультаций и религиозного проповедования. "Астрология это довольно невинная форма развлечения", - цитирует газета официальное постановление об аккредитации школы астрологов.