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Google запускает функцию поиска вакансий

Сервис создан совместно с компаниями по подбору персонала и заработает в течение суток

Google запускает в России новую функцию для поиска вакансий, которая позволит находить предложения от работодателей через запросы в поиске. О новой возможности сообщила пресс-служба компании.

"С сегодняшнего дня при запросе "работа рядом" или, например, "вакансия учителя" перед вами может появиться интерфейс, который позволяет просмотреть вакансии с разных сайтов, соответствующие вашим требованиям", - говорится в сообщении. 

Соискатели смогут узнать зарплату, рейтинг работодателя, увидеть отзывы о нем и получить информацию о различных способах откликнуться на вакансию. 

Работодателей можно будет искать по местоположению, а при входе в аккаунт Google на картах отобразится время, которое займет дорога от дома до работы.

Компания отмечает, что новая функция создана совместно с сервисами по подбору персонала и заработает в течение суток.

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