Почти совсем без табака. Какие меры по борьбе с курением предложил Минздрав

Расширение запрета на курение в общественных местах, повышение цен на сигареты, фактическое приравнивание электронных сигарет к обычным — так Минздрав планирует сократить число курящих россиян до 5% в ближайшие 30 лет, а после этого табак вообще может быть поэтапно выведен из легального оборота. Эти предложения содержатся в новой Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака в РФ на 2019–2035 гг. В министерстве уверены в эффективности запретительных мер, так как предыдущая антитабачная концепция позволила снизить долю курильщиков с 39,4 до 30,9%, а среди подростков 13–15 лет число носителей этой вредной привычки уменьшилось в два раза.

По словам замминистра здравоохранения Российской Федерации Олега Салагая, благодаря программе по укреплению общественного здоровья в России распространенность потребления табака среди взрослого населения снизилось более чем на 20%.

Меры по борьбе с курением включены в национальный проект "Демография". Все нормативные документы по борьбе с курением, избыточным употреблением алкоголя и популяризацией здорового образа жизни должны быть разработаны до конца 2019 года.