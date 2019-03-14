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Почти совсем без табака. Какие меры по борьбе с курением предложил Минздрав

© Марина Лысцева/ТАСC
На обсуждении в правительстве находится новая антитабачная концепция. Какие меры против курения могут быть утверждены на ближайшие 30 лет — в материале ТАСС

Расширение запрета на курение в общественных местах, повышение цен на сигареты, фактическое приравнивание электронных сигарет к обычным — так Минздрав планирует сократить число курящих россиян до 5% в ближайшие 30 лет, а после этого табак вообще может быть поэтапно выведен из легального оборота. Эти предложения содержатся в новой Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака в РФ на 2019–2035 гг. В министерстве уверены в эффективности запретительных мер, так как предыдущая антитабачная концепция позволила снизить долю курильщиков с 39,4 до 30,9%, а среди подростков 13–15 лет число носителей этой вредной привычки уменьшилось в два раза.

По словам замминистра здравоохранения Российской Федерации Олега Салагая, благодаря программе по укреплению общественного здоровья в России распространенность потребления табака среди взрослого населения снизилось более чем на 20%.

Меры по борьбе с курением включены в национальный проект "Демография". Все нормативные документы по борьбе с курением, избыточным употреблением алкоголя и популяризацией здорового образа жизни должны быть разработаны до конца 2019 года.

Повышение акцизов

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В 2019 году ставка акциза на сигареты и папиросы выросла на 10,01%. Учитывая повышение НДС с 18% до 20%, в среднем пачка сигарет подорожала на десять рублей. Минздрав планирует увеличить акцизную ставку до 70%, в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения и налоговой практикой в европейских странах. Но делать это не сразу, а поэтапно. 

Сейчас акцизная ставка на сигареты в России составляет не менее 2568 рублей за 1000 штук (51,36 рубль с пачки). Акцизы подняли и для электронных сигарет.

По подсчетам экспертов Минздрава, рост акцизов на каждую пачку сигарет может принести в бюджет РФ более 500 млрд рублей. 

Ограничения на кальяны и электронные сигареты

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Минздрав настаивает на запрете курения кальянов и электронных сигарет (вейпов) в кафе и ресторанах.

Кроме того, ранее премьер-министр страны Дмитрий Медведев поддержал идею приравнять электронные сигареты к обычным. Сейчас рынок вейпов и электронных систем нагревания табака законодательно не регулируется, их потребление никак не ограничено. Действуют лишь стандарт на нагреваемый табак и на жидкости для электронных систем доставки никотина (вейпов), однако их применение является добровольным. 

С 1 января 2019 года в Москве вступил в силу закон, который запрещает продажу вейпов несовершеннолетним.

Запрет на привлекательный дизайн и борьба с нелегальной торговлей

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По мнению авторов проекта, привлекательность табачных изделий повышается и за счет дизайна упаковки. Чтобы нивелировать этот эффект, предлагается увеличить предупреждения о вреде курения. Производителей также обяжут раскрывать состав табачных изделий.

Ранее Минздрав предлагал перекрасить ящики для продажи сигарет в болотный, грязно-коричневый цвет Pantone 448, который, согласно международным исследованиям, является самым отталкивающим для зрительного восприятия человека. 

Министерство намерено продолжить борьбу с незаконной торговлей сигарет, включая электронные.

Противодействие табачному лобби

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Минздрав констатирует, что табачная промышленность использует "широкий арсенал стратегий и тактик с целью вмешательства в разработку и осуществление антитабачных мер". 

Чтобы этому помешать, министерство предлагает запретить органам госвласти любые партнерские отношения с табачными организациями, установление любых преференций, выдачу субсидий или льготных кредитов табачникам со стороны юрлиц с государственным участием. Кроме того, обсуждение антитабачных мер с отраслью противоречит Рамочной конвенции по борьбе против табака, к которой Россия присоединилась с 2008 года.

Представителям табачных компаний могут запретить участвовать в каких-либо комитетах или консультативных группах при органах государственной власти, а также при комитетах и рабочих группах общественных палат.

Помощь зависимым от курения

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В России ежегодно от болезней, связанных с потреблением табака, умирают до 500 тыс. человек. Концепция Минздрава предлагает оказание населению медицинской помощи при синдроме зависимости от табака.

Концепция также предусматривает защиту несовершеннолетних и беременных женщин от табачного дыма и электронных сигарет.

И наконец, авторы документа предлагают оказывать помощь предпринимателям, которые отказались от реализации табака и электронных сигарет.

 

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