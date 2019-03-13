Арбитражный суд в Архангельске не признал претензии Ростехнадзора к технопарку "Шиес"

АРХАНГЕЛЬСК, 13 марта. /ТАСС/. Архангельский арбитражный суд не удовлетворил иск Северо-Западного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору к ООО "Технопарк" по нарушениям при строительстве технопарка в районе станции Шиес Ленского района, передает корреспондент ТАСС.

Ранее власти региона сообщили о планах строительства экотехнопарка в Ленском районе, где предполагается организовать полигон для размещения и переработки твердых коммунальных отходов из Москвы и Архангельской области. Реализацию проекта технопарка "Шиес" осуществляет ООО "Технопарк". Ростехнадзор обратился в арбитражный суд с заявлением о привлечении ООО "Технопарк" к административной ответственности за строительство объектов капитального строительства без разрешения на строительство (ч. 1 ст. 9.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях).

"Архангельский арбитражный суд решил отказать Северо- Западного управлению Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в удовлетворении заявления о привлечении ООО "Технопарк" к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 9.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях", - сказала, вынося решение, судья Арбитражного суда Людмила Звездина.

Проверка Ростехнадзора проводилась с 24 по 29 января, выезд на место строительства был согласован с прокуратурой Архангельской области. Ростехнадзор настаивал, что ведется капитальное строительство, на которое нет разрешения.

О планах создания технопарка

О планах создания экотехнопарка "Шиес" в Ленском районе Архангельской области объявили администрация региона и правительство Москвы. Цель проекта - ликвидация свалок путем построения современной инновационной инфраструктуры по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов из Москвы и Архангельской области с максимальными гарантиями отсутствия вреда экологии.

Проект был признан приоритетным, инвестиции в него оцениваются в 10,5 млрд рублей. Ожидается, что проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию экотехнопарка продлятся до февраля 2020 года. Планы по созданию полигона вызвали недовольство местных жителей, которые потребовали не допустить нарушения природоохранного законодательства. Ранее прокуратура Архангельской области выявила нарушения в районе создания экотехнопарка.