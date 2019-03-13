Маршрут по самым красивым деревням региона представили в Архангельске

АРХАНГЕЛЬСК, 13 марта. /ТАСС/. Туристический маршрут по трем деревням Архангельской области, которые входят в Ассоциацию самых красивых деревень и городков России, представили в среду в Архангельске. Как рассказала ТАСС заместитель министра культуры Архангельской области по вопросам туризма Светлана Зеновская, он включает в себя Верколу в Пинежском районе и Кимжу и Кильцу в Мезенском районе.

"Маршрут будет проходить по трем северным деревням: в Пинежском районе деревня Веркола, в Мезенском районе деревни Кимжа и Кильца с остановкой для проживания в туркомплексе "Голубино". Тур планируется от трех до пяти дней, туроператор предложит несколько вариантов, стоимость будет зависеть от того, на своем транспорте гости едут или он предоставляется, полностью берут тур, все ли мастер-классы и обзорные экскурсии", - сказала Зеновская.

Тур планируется запустить летом 2019 года. Как сказал ТАСС президент Ассоциации самых красивых деревень и городков России Александр Мерзлов, этот маршрут станет частью большого маршрута по самым красивым деревням Русского Севера. "Это в рамках разработки глобального маршрута Москва - Русский Север: по самым красивым деревням, через деревни в Ярославской и Вологодской областях, и в Архангельской области круг: это деревня Ошевенский погост, деревни Мезенского и Пинежского района", - сказал Мерзлов.

Как пояснил журналистам президент французской ассоциации "Тайга - Европа" Жак Рагон, помимо деревень, включенных в ассоциацию, в тур могут войти и другие интересные населенные пункты. "Это те деревни, населенные пункты - мы их назвали привалы, куда туристы могут заехать по пути в самые красивые деревни. Мы нашли кандидатов на такие привалы. Такие деревни-привалы обеспечивают безопасность на дороге, поскольку самые красивые деревни находятся далеко друг от друга", - пояснил он, отметив, что кандидатами на такие привалы в Лешуконском районе является деревня Чулоса, в Пинежском районе деревня Едома.

Как сказал Мерзлов, маршрут рассчитан как на жителей России, так и на иностранцев. "Он рассчитан на внутренних туристов, а еще на иностранцев, которые проживают в Москве, кто привык отдыхать в российской глубинке, привык к нашим условиям", - отметил он. Для туристов предусмотрены мастер-классы, знакомство с северной кухней и экскурсии. "Мастер-классы и программы будут проводить сами местные жители", - сказала журналистам директор по развитию ООО "Голубино" Анна Клепиковская.

По словам Зеновской, после включения деревень Архангельской области в ассоциацию, турпоток в эти населенные пункты вырос. "Например, за год турпоток в Мезенский район вырос на 15%. Как мне сказали в Кимже, у них увеличилось число иностранных посетителей", - сказала ТАСС Зеновская.

О деревнях

Кильца знаменита своими обетными крестами. Каждый дом здесь украшен резными балконами, узорными наличниками или фигурными коньками на кровлях.

Деревня Кимжа расположена в центре Мезенского района, здесь сохранились самые северные мельницы-столбовки, крепкие северные избы и амбары, деревянная Одигитриевская церквь 1709 года постройки, а в окрестных лесах встречаются обетные и поклонные кресты.

Веркола известна образцами деревянного зодчества, которые гармонично вписаны в окружающий ландшафт. В Верколе родился и вырос известный русский писатель Федор Абрамов.