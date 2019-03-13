Пользователи сообщают о сбоях в работе Facebook и Instagram

ТАСС, 13 марта. Сбои в работе социальных сетей Facebook и Instagram наблюдаются в среду в ряде стран мира. Это следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

"Проблемы в работе Facebook наблюдаются с 11:56 по времени Восточного побережья США (18:56 мск - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Неполадки с Instagram начались в 12:01 (19:01 мск).

Больше всего на проблемы с Facebook жалуются пользователи в США, на Филиппинах, а также в Европе (Великобритания, Нидерланды и другие страны) и Латинской Америке (Бразилия, Перу). Проблемы с Instagram в большей степени испытывают жители восточного побережья США, а также Великобритании, Франции и Нидерландов.

Американская компания Facebook владеет одноименной социальной сетью, а также сервисом Instagram.