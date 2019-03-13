СМИ: в Таиланде полицейских с лишним весом стали отправлять в спортивный лагерь

БАНГКОК, 13 марта. /Корр. ТАСС Григорий Зименков/. Сотрудники правоохранительных органов Таиланда, обладающие лишним весом, будут вынуждены избавляться от него в специальном оздоровительном лагере. Как сообщила газета Khaosod, программа похудения, которая некоторое время находилась в тестовом режиме, была признана успешной и теперь коснется всех тучных полицейских.

Предполагается, что стражи порядка с избыточным весом будут периодически направляться в Центральный полицейский учебный центр в городе Пак Чонг в северо-восточной провинции Накхонратчасима. На протяжение двух недель они будут находиться на интенсивной диете и заниматься физическими упражнениями, которые должны помочь им стать более подтянутыми.

"Если ты толстый полицейский, то ты сталкиваешься с большим количеством проблем - ты медленнее работаешь и передвигаешься, - считает диетолог новой программы, майор Сорнпетч Чантарак. - Это неприемлемо, если вы офицер, которому поручено задерживать преступников, поскольку вам необходимо быть ловким и действовать быстро".

По данным газеты, около 200 стражей порядка приняли участие в двухнедельной экспериментальной программе Belly Destruction, название которой можно перевести как "Уничтожение брюха". Она завершилась в начале марта и, по мнению организаторов, была успешной. Чантарак подчеркнул, что некоторым полицейским, весившим 80 кг, удалось похудеть до 60 кг, в то время как весившие 200 кг смогли сбросить 60 кг.

Полицейские участки по всему королевству будут отправлять каждый раз по два-три самых тучных сотрудника для участия в программе. Диетолог констатировал, что большинство стражей порядка с избыточным весом занимаются бумажной работой. "В основном они отвечают за регистрацию записей. Кроме того, они не занимаются спортом или едят слишком много", - добавил он.

Чантарак рассказал, что в лагере офицеры должны будут каждый день заниматься различными видами спорта, в том числе ездить на велосипеде. Каждому из них будут выданы специальные идентификационные карточки, в которые им предстоит записывать свой вес до и после занятий.