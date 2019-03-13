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В Севастополе построят первый на Крымском полуострове детский сад с солнечными батареями

Планируется создать там базу по типу детских парков "Кванториум"

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 марта. /ТАСС/. Первый детский сад, электроснабжение которого будет частично обеспечено солнечными батареями, введут в Севастополе до конца 2019 года, сообщила в среду пресс-служба городского правительства.

"В рамках строительства детского сада по улице Симонок предусмотрена установка 75 солнечных батарей на кровле учреждения. <…> Завершение строительства планируется в августе текущего года. Детский сад рассчитан на восемь групп вместимостью 200 человек. Здесь впервые применены новые энергосберегающие технологии, на кровле монтируются водонагревательные элементы - дошкольное учреждение будет обеспечено горячей водой за счет солнца", - говорится в сообщении.

Отмечается, что преподаватели Севастопольского госуниверситета предлагают создать в новом детском саду базу по типу детских парков "Кванториум", где дошкольники смогли бы узнать, что такое электрическая энергия, как используется солнце для получения теплой воды, и спроектировать что-то самостоятельно.

Как уточнили ТАСС в департаменте капитального строительства Севастополя, если эксперимент окажется удачным, то солнечные батареи могут быть установлены и в других строящихся учреждениях.

В профильных министерствах Республики Крым агентству сообщили, что в регионе солнечные аккумуляторы для энергообеспечения образовательных учреждений пока не используются. Таким образом, севастопольский детсад станет первым на полуострове.

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РоссияКрымСевастополь
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