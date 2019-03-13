В Думе предлагают кабмину утвердить единую методику расчета прожиточного минимума в России

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Депутаты Госдумы подготовят поправки, которые обяжут правительство утвердить единую методику расчета прожиточного минимума в РФ, чтобы избежать его занижения при установлении доплат к пенсиям. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента РФ по итогам состоявшейся в среду рабочей встречи премьер-министра Дмитрия Медведева со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

На встрече обсуждались "вопросы, связанные с запланированным на 17 апреля в Государственной думе отчетом правительства РФ о результатах его деятельности за 2018 год", уточнили в пресс-службе. Кроме того, председатель правительства "поддержал предложение руководства Госдумы о внесении поправок в принятый в первом чтении законопроект о перерасчете надбавок к пенсиям малообеспеченных пенсионеров". "Депутаты намерены внести изменения в закон, в соответствии с которыми правительству необходимо будет утвердить для всех регионов единую методику расчета прожиточного минимума, чтобы избежать его занижения при установлении доплат", - отмечается в сообщении.

Согласно ему, Медведев проинформировал руководство Госдумы о принятом решении рассматривать поправки к законопроектам, прошедшим первое чтение в Думе, на заседаниях правительства наряду с проектами федеральных законов. Со своей стороны Володин отметил, что депутаты поддерживают такие шаги со стороны правительства, поскольку это повысит качество принимаемых законов.

Во встрече также приняли участие первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, вице-спикер, руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов и первый заместитель руководителя парламентского большинства Андрей Исаев.