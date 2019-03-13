Власти Москвы ищут родственников детей женщины, арестованной за продажу младенца

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Органы социальной защиты Москвы устанавливают гражданство двоих детей женщины, которая обвиняется в продаже своей новорожденной дочери, а также занимаются поиском их родственников. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

"По имеющейся у нас информации, женщина является матерью двух детей и имеет гражданство Кыргызской Республики <...> Органы социальной защиты ведут работу по установлению принадлежности несовершеннолетних детей к иностранному гражданству, места жительства возможных родственников, в том числе на территории России. Сотрудники социальной защиты проинформировали Посольство Кыргызской Республики о том, что дети остались без попечения родителей и обратились с просьбой установить место жительства их родственников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время дети находятся в больнице и обеспечены всей необходимой помощью. После выписки из больницы они будут временно находиться в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или устроены в приемную семью.

"В случае, если будет установлено, что дети окажутся гражданами другого государства и компетентными органами будет принято решение об их жизнеустройстве на своей территории, несовершеннолетние будут возвращены на родину", - добавили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, Преображенский суд Москвы отправил в СИЗО до 6 мая Барнохон Расулжан-кызы, обвиняемую в продаже своей новорожденной дочери за 1 млн рублей. Женщину задержали благодаря совместной работе сотрудников ГСУ СК России по Москве и ГУ МВД России по Москве. По данным следствия, объявление о продаже она разместила в социальной сети. 5 марта в квартире на востоке Москвы она получила деньги и передала ребенка покупательнице.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело, она полностью признала свою вину.