Делегация из Франции прибыла в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 марта. /ТАСС/. Делегация из Франции в составе 12 человек прибыла вечером в среду в Крым для участия в празднованиях по случаю пятой годовщины воссоединения Крыма с Россией. Об этом сообщил ТАСС председатель комитета Госсовета республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

"Сейчас встретил в аэропорту Симферополя делегацию из Франции, в количестве 12 человек. Возглавляет ее Тьерии Мариани, с ними прибыл и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий", - сказал Черняк.

Ранее Слуцкий сообщал, что делегация французских политиков во главе с президентом ассоциации "Франко-российский диалог" Тьерри Мариани прибыла в Москву. Их визит продлится до 16 марта.

Черняк считает важным для Крыма визит французских политиков. "Для Крыма это очень важный визит, это своего рода признание… Пусть это и в рамках народной дипломатии. Но, это признание Крыма", - подчеркнул он.

По словам Черняка, визит делегации из Франции подтверждает, что "Крым - российский, и никакие санкции не страшны. Иностранцы это понимают и едут к нам. Самое главное, что приехали люди, которые уверены, что все, что произошло пять лет назад, легитимно и эти вопросы даже не обсуждаются".

Он также отметил, что в Крыму увеличивается приток иностранных туристов. "Как я уже говорил, в 2018 году наш полуостров посетили представили из 144 стран мира", - добавил глава комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму.

В состав делегации входят почетные члены парламента Франции, бывшие и действующие депутаты Национального собрания, представители муниципальных властей, в том числе мэры городов Бриен-ле-Шато и Бигуглиа. В рамках программы запланированы встречи с руководством Госсовета Республики Крым и членами молодежного парламента полуострова, посещение французского воинского кладбища и культурного центра "Альянс франсез". Также запланированы их встречи в Ялте и Севастополе, где они на набережных пообщаются с жителями этих городов и отдыхающими.

Мариани уже дважды возглавлял делегации политиков Франции, которые побывали на полуострове в 2015 и 2016 годах. По словам Слуцкого, благодаря этим поездкам Европа узнала правду о "крымской весне" и о возвращении Крыма в родную гавань.

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией, в нем приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием.

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