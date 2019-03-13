Участие в государственной итоговой аттестации могут начать включать в стаж учителей

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Минпросвещения РФ предлагает зачитывать участие учителей в организации и проведении государственной итоговой аттестации в счет общего рабочего стажа. Это следует из разработанного ведомством проекта постановления правительства, который был в среду опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"В зависимости от занимаемой должности в рабочее время педагогических работников включается учебная (преподавательская) и воспитательная работа, в том числе <...> работа педагогических работников, участвующих по решению уполномоченных органов исполнительной власти в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и освобожденных от основной работы на период проведения государственной итоговой аттестации обучающихся", - говорится в документе.

С 1 января 2019 года вступил в силу закон, по которому должны получать доплату учителя, задействованные не только в организации и проведении Единого государственного экзамена (ЕГЭ), но и государственной итоговой аттестации для девятых классов.

В новость была внесена правка (21:40 мск) - уточняется название министерства в лиде, верно - Минпросвещения