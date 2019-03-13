В Псковской области разработали турмаршруты, связанные с личностью Александра Невского

ПСКОВ, 13 марта. /ТАСС/. Власти Псковской области разработали пять туристических маршрутов, которые проходят через памятные места, связанные с личностью князя Александра Невского. Об этом сообщила первый вице- губернатор Псковской области Вера Емельянова в ходе рабочего совещания по подготовке 800-летия со дня рождения Александра Невского.

Ранее заместитель министра культуры РФ Алла Манилова сообщала о том, что утверждена большая программа празднования 800-летия Александра Невского, в которой участвуют все регионы. Но в центре внимания - несколько субъектов России, которые непосредственно связаны с жизненным и духовным подвигом Александра Невского. В их числе - Псковская область. Здесь, по данным историков, на территории современного Гдовского района, на Чудском озере произошло Ледовое побоище, в котором русские войска под предводительством Александра Невского победили рыцарей Тевтонского ордена в 1242 году.

"Мы сумели уже разработать пять туристических маршрутов, включая памятные места, связанные с Александром Невским. Один из маршрутов признан Министерством культуры как крупнейший федеральный, очень важный проект. Этот маршрут уже 10 крупных туроператоров включили в свои планы", - сказала Емельянова. По ее словам, псковские власти надеются с помощью этих маршрутов увеличить туристической поток в регион.

Она также добавила, что на данный момент в регионе реализуется ряд мероприятий, посвященных 800-летию Александра Невского. "Создан областной сводный план мероприятий по подготовке к юбилейной дате, он состоит более чем из 100 мероприятий. Мы практически в каждом районе Псковской области и в каждом учреждении планировал и проводим систематически все эти мероприятия", - добавила она.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2021 году 800-летия со дня рождения князя Александра Невского.

Александр Невский - великий князь Владимирский, князь Новгородский. Руководил русскими войсками в обороне северо- западных территорий Руси от шведских (Невская битва 15 июля 1240 г.) и немецких (Ледовое побоище 5 апреля 1242 г.) захватчиков. Канонизирован Русской православной церковью в 1547 году.