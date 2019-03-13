СМИ: не менее 20 пациентов скончались в обесточенных больницах Венесуэлы без гемодиализа

КАРАКАС, 13 марта. /ТАСС/. Как минимум 20 человек с хронической почечной недостаточностью скончались в обесточенных больницах Венесуэлы из-за невозможности провести им процедуру гемодиализа. Такие данные некоммерческой организации Codevida обнародовала в среду газета El Nacional.

Согласно подсчетам главы Codevida Франсиско Валенсии, девять больных умерли в штате Сулия, пятеро - в Карасе, по двое - в штатах Лара и Трухильо, еще два человека скончались в регионах Яракуй и Апуре.

Вечером 7 марта Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без света. Согласно данным властей, причиной стал саботаж на крупнейшей в стране ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар. По мнению некоторых экспертов, эта авария стала беспрецедентной по масштабам.

В понедельник Национальная ассамблея (однопалатный парламент, контролируемый противниками Мадуро) по просьбе лидера оппозиции Хуана Гуайдо объявила о введении в республике чрезвычайного положения из-за отключений электроэнергии. Во вторник министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что подача электричества восстановлена практически на всей территории Боливарианской Республики.