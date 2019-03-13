Пользователи сообщают о сбое в работе WhatsApp

ТАСС, 13 марта. Проблемы в работе мессенджера WhatsApp наблюдаются в среду в нескольких странах мира. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

"Проблемы в работе WhatsApp наблюдаются с 12:58 по времени Восточного побережья США (19:58 мск - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Больше всего жалоб на неполадки поступило от пользователей из стран Европы (Нидерландов, Испании, Германии) и Латинской Америки (Мексики, Аргентины).

У пользователей возникают проблемы с отправлением и получением сообщений (52%), соединением (37%) и входом в систему (9%).

О сбоях в России пока не сообщается.