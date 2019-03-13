Вице-премьер Италии признался, что никогда не видел "Тайной вечери" Леонардо да Винчи

РИМ, 14 марта. /ТАСС/. Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини никогда не видел фрески Леонардо да Винчи "Тайная вечеря". Такое признание политик сделал в среду на презентации правительственной программы мероприятий, посвященных отмечаемому в этом году 500-летию со дня смерти великого гения.

"Мои молодые годы связаны с леонардовскими местами в Милане. Я помог многим попасть [в монастырь Санта-Мария-делле-Грацие], чтобы посмотреть на "Тайную вечерю", но сам я ее никогда не видел. По поводу круглой даты обязательно восполню этот пробел", - пообещал Сальвини, сообщает агентство ANSA.

Как объявил Джан Марко Чентинайо, министр по вопросам сельского и лесного хозяйства и продовольствия, отвечающий также за развитие туризма, Совмин (правительство) решил создать специальное приложение для смартфонов и планшетов "Леонардо-500", с помощью которого можно будет узнать о всех событиях, связанных с юбилейной датой, а также углубить свои знания творчества да Винчи. "Эта инициатива направлена в первую очередь на туристов, приложение будет доступно на разных языках и будет постоянно обновляться", - пояснил министр.

Первые выставки, посвященные художнику, уже открылись в разных городах Италии. В выставочном зале "Скудерие дель Квиринале" ("Конюшни Квиринальского дворца") начала работать экспозиция "Леонардо да Винчи, наука до науки", посвященная научным изысканиям творца.

Монументальная фреска "Тайная вечеря", изображающая библейский сюжет о последней трапезе Христа с учениками перед предательством Иуды, была написана да Винчи в период с 1495 по 1498 годы для доминиканского монастыря Санта-Мария-делле-Грацие в Милане. Доступ к фреске был закрыт с 1978 по 1999 годы, когда велась ее самая длительная и масштабная реставрация. Для посещения монастыря нужно было специально и заранее заказывать билет.

Cейчас также требуется заранее приобретать билеты через интернет, однако попасть к шедевру стало проще. Визит длится не более 15 минут в группах по 25 человек. В 2017 году "Тайная вечеря" вошла в двадцатку самых посещаемых музеев Италии.