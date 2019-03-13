Цифровую систему мониторинга состояния дорог запустят в Калуге в сентябре 2019 года

ТАСС, 13 марта. Интерактивная система мониторинга состояния дорог Калуги, которая позволит выявлять наиболее проблемные участки и определять приоритетность ремонта, планируют запустить в сентябре 2019 года. Об этом в среду ТАСС сообщил начальник управления экономики и имущественных отношений городской управы Калуги Виталий Еремеев.

"Это будет некая карта Калуги, где по дорогам будут расставлены зеленые, желтые, красные очаги, которые будут отображать количество ям, состояние дорожного полотна, насколько интенсивно используется дорога. Мы сможем расставлять приоритеты и ремонтировать в первую очередь самые сложные дороги с наиболее высоким трафиком. Систему в тестовом режиме запустим в середине лета, а полноценную - в сентябре", - сказал он.

Данные о длине и глубине ям на сервера будет передавать установленная на машинах система сигнализации, а специально разработанная система будет их анализировать и сортировать. По словам Еремеева, сейчас в Калуге около 10% от общего числа автомобилей оснащены этими сигнализациями, что позволит составить достаточно подробную карту.

Помимо выявления проблемных участков, сервис поможет контролировать качество ремонта и строительства дорог. "Мы сможем смотреть, как в течение времени полотно разрушается, выявлять некачественный ремонт и более эффективно вести претензионную работу с подрядчиками. Безусловно, это не отменяет контроля качества, привлечение строительных лабораторий", - отметил начальник управления экономики и имущественных отношений городской управы Калуги.

Этот проект будет частью глобальной цифровизации Калуги, всего планируется запустить более двух десятков сервисов, помогающих следить за состоянием городской среды, жилищно-коммунального хозяйства, экономики в режиме реального времени. Наиболее актуальные вопросы цифровой трансформации городов, взаимодействия государства и бизнеса в рамках реализации проекта "Умный город" рассмотрят 14-15 марта в Калуге на международном форуме "Умный город. Инструкция по применению".