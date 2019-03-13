Депутат подал заявление о сложении полномочий после конфликта с учителем в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 14 марта. /ТАСС/. Депутат собрания представителей Ардонского района Василий Гогичашвили принял решение сложить свои полномочия после конфликта с учителем в здании школы в городе Ардон в Северной Осетии. Об этом сообщила в среду ТАСС руководитель фракции "Патриоты России" в республиканском парламенте Светлана Доева.

"Он складывает свой мандат, чтобы сохранить репутацию партии. <...> Это его собственное решение, никто на него не давил: сам написал заявление, он признал, что эмоционально, грубо говорил [с учителем], но не было ни рукоприкладства, ничего такого, о чем заявляют", - сказала Доева, подтвердив, что речь идет о депутате Василии Гогичашвили.

Конфликт произошел в классе, где учится племянница депутата. По словам Доевой, ребенка обвинили в воровстве. "Племянница тяжело больная, ребенок-инвалид, учитель обвинила ее в воровстве 70 рублей, у ребенка случился приступ. <...> Он (Гогичашвили - прим. ТАСС) занимается ее воспитанием, поддерживает семью, приехал, в эмоциональной форме задал вопрос, деньги в итоге нашли в другом месте, но родителям ребенка и самому ребенку никто извинений не принес", - отметила парламентарий.

В настоящее время по данному факту органами полиции республики проводится проверка.

"После поступления материала в следственные органы следственного комитета Российской Федерации по республике Северная Осетия - Алания следователями незамедлительно будут проведены все необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщает СУ СК РФ по республике.