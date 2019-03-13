Журналисты "Эхо Москвы" изберут главного редактора

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Коллектив журналистов радиостанции "Эхо Москвы" проведет собрание, на котором изберет главного редактора на следующий пятилетний срок.

На выборы зарегистрировались два кандидата - действующий главный редактор Алексей Венедиктов и ведущий станции Алексей Голубев.

"Всего 109 избирателей, явка должна быть не менее 75%", - сообщил Венедиктов корреспонденту ТАСС. Он отметил, что на собрании будут присутствовать оба кандидата. По его словам, выборы начнутся в 12:30 мск и завершатся около 14:30 мск.

Для выдвижения на пост главного редактора кандидату было необходимо набрать пять подписей журналистов радиостанции.

Полномочия действующего главного редактора истекают 17 марта. До этого срока совет директоров должен утвердить кандидатуру главреда.

Алексей Венедиктов является главным редактором "Эхо Москвы" с 1998 года. Радиостанция впервые вышла в эфир 22 августа 1990 года. Мажоритарным акционером является холдинг "Газпром-медиа". Алексей Голубев - корреспондент и ведущий радиостанции.