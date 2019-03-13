Русская церковь отмечает День православной книги

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Русская православная церковь (РПЦ) 14 марта отметит День православной книги, сообщается на сайте Московского патриархата. Традиционно к этому празднику приурочено проведение различных чтений и выставок духовной литературы, которые проходят в течение нескольких недель.

По словам представителей РПЦ, они проводятся не только в церковных, но и в государственных учреждениях - библиотеках и школах, - и общее их количество составит около 5 тыс.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе московского патриарха, среди приуроченных ко Дню православной книги мероприятий - встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла с детьми в храме Христа Спасителя, которая состоится 19 марта.

На нее прибудут более 1300 школьников из Москвы и Подмосковья, среди которых будут дети из многодетных семей, дети с проблемами со здоровьем, а также воспитанники кадетских корпусов. Ожидается, что во встрече примет участие мэр Москвы Сергей Собянин.

Ряд мероприятий в этом году состоялся в преддверии 14 марта за пределами России. Так, открытие Дня православной книги в этом году прошло в Казахстане, в городе Алматы, где 28 февраля в духовно-культурном центре Казахстанского митрополичьего округа имени митрополита Иосифа (Чернова) в городе Алма-Ата начала работу православная книжная выставка- форум "Радость Слова". А в столице Беларуси Минске 7 марта торжественный акт по случаю праздника возглавил патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Павел.