В Венесуэле возобновляется трудовая деятельность после массового отключения электроэнергии

КАРАКАС, 14 марта. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро постановил с четверга возобновить трудовую деятельность в стране после массового отключения электроэнергии. Об этом сообщил в среду министр связи и информации Хорхе Родригес.

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"Президент Николас Мадуро решил, что трудовая деятельность во всех секторах на всей территории страны возобновится с этого четверга. Занятия в учебных заведениях отменены еще на 24 часа", - сказал он в ходе выступления, которое транслировалось в эфире телеканала Vanezolana de Television.

По словам Родригеса, подача электроэнергии "полностью восстановлена на всей территории страны за исключением некоторых зон, где все еще наблюдаются проблемы". "В ближайшие часы они будут устранены", - добавил он.

Вечером 7 марта Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без света. Согласно данным властей, причиной стал саботаж на крупнейшей в стране ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар. По мнению некоторых экспертов, эта авария стала беспрецедентной по масштабам.

Из-за отключения света 8-13 марта в Венесуэле были нерабочими днями.