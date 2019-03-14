Представители РФ и США почтили память русских моряков, похороненных в штате Вирджиния

ВАШИНГТОН, 14 марта. /ТАСС/. Торжественная церемония прошла в среду на военно-мемориальном кладбище имени Теда Конауэя в Портсмуте (штат Вирджиния) у могил русских моряков с фрегата "Светлана", заходившего с визитом дружбы в американский порт в рамках кругосветного плавания 1876-1877 годов.

Русские моряки тогда были приглашены в соседний город Норфолк как почетные гости и участники парада в честь годовщины одного из сражений Гражданской войны в США (1861-1865) - битвы на Хэмптонском рейде (1862). Согласно документам, моряки заболели, предположительно, цингой или тифом. Их перевели в местный госпиталь, но они скончались и были похоронены в конце января 1877 года рядом с матросами и офицерами многих кораблей и флотов. Теперь могилы шести моряков фрегата "Светлана" находятся на территории американской военно-морской базы в Портсмуте.

В акции памяти с российской стороны приняли участие советник-посланник посольства России в США Сергей Трепелков, сотрудники военного атташата и представительства Минобороны России по организации и ведению военно-мемориальной работы в США, а также учащиеся школы при посольстве России. С американской стороны в церемонии участвовали мэр города Портсмута Джон Роу, вице-мэр Элизабет Симес, руководитель и сотрудники отдела поддержки деятельности совместной российско-американской Комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести Агентства Минобороны США по учету военнопленных и пропавших без вести, а также представители командного состава базы ВМС США Хэмптон-Роудз и медицинского центра ВМС США в Портсмуте. После православной панихиды участники церемонии возложили к могилам цветы. Акция памяти завершилась троекратным ружейным салютом и звуками горна - по традиции ВМС США.

Ранее благодаря усилиям Минобороны и МИД России, а также Российского военно-исторического общества, Представительства по организации и ведению военно-мемориальной работы в США, сотрудников и волонтеров-исследователей Российского государственного архива ВМФ стало известно, что на кладбище захоронены матросы Гавриил Вяхирев, Арсений Брагин и Захар Лебедев. Работа по установлению имен еще трех русских моряков продолжается.

Винтовой фрегат "Светлана" был заказан Россией во Франции в 1856 году, два года ушло на его постройку, в 1858 году он был спущен на воду в Бордо. Он неоднократно находился в кругосветных плаваниях, нес военную службу практически до конца XIX века.