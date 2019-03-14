Уроки робототехники с современными конструкторами начнутся в детсаду Приамурья

БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 марта. /ТАСС/. Уроки робототехники начнутся в сентябре в детсаду № 16 города Свободный в Амурской области. Для таких занятий купят два современных конструктора, каждый из которых может применяться в группе из десяти детей. Об этом сообщила ТАСС руководитель детсада Елена Овчинникова.

Свободный объявлен городом президентского внимания. Здесь строится газоперерабатывающий завод, развивается инфраструктура. Городу необходимы кадры, которые смогут реализовывать разработанные проекты и решать поставленные задачи. Поэтому в детсаду № 16 решили работать на перспективу - вести подготовку детей в технической плане уже с младшего возраста.

"Будет куплено два современных конструктора общей стоимостью около 200 тыс. рублей. Каждый их них может применяться в группе из десяти детей. Переговоры с поставщиками проведены. С сентября уже начнем заниматься", - сказала Овчинникова.

Также она отметила, что проект по развитию конструктивных способностей у дошкольников, разработанный коллективом детсада, долгосрочный - рассчитан он на четыре года, всего на его реализацию требуется 1,8 млн рублей. Сейчас идет подготовительный этап - разработана программа, нормативная база, педагоги прошли повышение квалификации, конструкторы купят специально для практики конструирования роботов начального уровня. Элементы робототехники с сентября включат в образовательный процесс второй младшей группы, куда ходят дети трех лет.

"Конструкторы позволят развивать у детей память, мышление, воображение, моторику. Каждый ребенок сможет создать свой элемент в общей постройке и будет учиться работать в коллективе", - отметила руководитель. Позже в детсад для кружковой работы с детьми постарше - 6-7 лет - планируют закупить еще два конструктора, с помощью которых их научат не только собирать фигуры, но и делать к ним программное обеспечение, управлять ими. Одаренные дети смогут продолжить углубленные занятия в школах города - в инженерных классах.

Ранее сообщалось, что Свободненский детсад № 16 борется за звание одного из лучших среди 42 тыс. дошкольных заведений всей страны. В прошлом году учреждение вошло в 1 тыс. лучших организаций дошкольного образования страны по итогам всероссийского смотра-конкурса "Образцовый детский сад". Детсад работает уже 40 лет, сейчас здесь занимаются 264 ребенка.