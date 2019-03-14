Роспотребнадзор с начала 2018 года изъял 700 тыс. л опасной стеклоомывающей жидкости

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Специалисты Роспотребнадзора в 2018 и начале 2019 года конфисковали около 700 тыс. л небезопасной стеклоомывающей жидкости, в которой содержался метиловый спирт. Об этом сообщается в четверг на сайте ведомства.

"В 2018-2019 годах в ходе контрольно-надзорных мероприятий в отношении объектов, реализующих и производящих стеклоомывающую жидкость на территории Российской Федерации, проверено более 8 тыс. организаций <...> и более 60 предприятий, осуществляющих производство стеклоомывающей жидкости. В результате проведенных мероприятий арестовано и конфисковано порядка 700 тыс. л стеклоомывающей жидкости", - говорится в сообщении.

По итогам проверок были выписаны штрафы более чем на 18 млн рублей.

Использовать метиловый спирт в средствах по уходу за автотранспортом запрещено в России с 2007 года.