Лауреат Нобелевской премии по физике из Японии планирует работать в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 14 марта. /ТАСС/. Японский физик Хироси Амано, получивший в 2014 году Нобелевскую премию по физике в составе коллектива авторов за изобретение эффективных синих светодиодов, планирует начать работать в Новосибирском государственном университете (НГУ). Об этом он сообщил журналистам в четверг.

"Именно для того, чтобы обсудить это [работу в НГУ] с руководством университета, я и приехал сюда в этот раз", - сказал Амано, отвечая на вопрос о возможности поработать в вузе.

Как уточнил в беседе с журналистами ректор НГУ Михаил Федорук, планируется, что Амано будет читать в университете курс по материаловедению.

"Это та специальность, за которую господин Амано получил Нобелевскую премию. Поэтому в направлении материаловедения и будут проводиться исследования под руководством Амано", - отметил ректор.

Ранее в Новосибирске работала супруга физика, она преподавала японский язык в Новосибирском государственном педагогическом университете (НГПУ).

В четверг Хироси Амано получил звание почетного доктора НГУ.

"Для университета это тоже почетно, потому что люди уровня нобелевского лауреата нечасто приезжают в Россию, и нам очень приятно, что это уже второй приезд господина Амано в Новосибирск. Я очень рад, что эта вторая встреча - уже при вручении ему звания почетного доктора университета", - сказал Михаил Федорук во время торжественной церемонии.

Сам Амано отметил, что для него большая честь получить это звание именно от НГУ, так как вуз "находится на очень высоком уровне, особенно в областях физики, математики". "Я так же, как и ученые НГУ, провожу исследования в области полупроводников и очень хотел бы переключиться с фундаментальной науки на прикладную, особенно в области приложений, компьютеров", - добавил ученый.

Амано получил Нобелевскую премию по физике в 2014 году за работу 1989 года - изобретение синих диодов, которые сделали возможным создание ярких и энергосберегающих источников белого света. Именно такие сверхъяркие синие диоды на основе нитрида галлия используются в современных ЖК-панелях, экранах смартфонов, вспышках, энергоэффективных лампочках.