Депутаты Севастополя предлагают выплачивать зарплату по уходу за инвалидами

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 марта. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Севастополя намерены выйти с федеральной законодательной инициативой об официальном трудоустройстве граждан, которые вынуждены ухаживать за родственниками с инвалидностью и не могут выйти на обычную работу. Об этом сообщила ТАСС депутат регионального парламента Татьяна Щербакова.

Согласно паспорту национального проекта "Демография", в 2024 года во всех субъектах РФ должна быть создана система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Она будет включать социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, уход в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, также получат поддержку формы семейного ухода.

"В рамках правительственного часа в Госдуме будет выступление как раз по нацпроектам. И мы должны отправить туда свои вопросы и предложения до 20 марта. Сейчас мы готовимся, у нас есть вопросы по федеральной нормативной базе - есть идея официально трудоустраивать тех, кто ухаживает за инвалидами", - сказала Щербакова.

Она уточнила, что сейчас депутаты формируют запрос для федеральных коллег, так как реализовать идею можно только через поправки в законодательство. По ее словам, официальное трудоустройство может коснуться не всех семей, а, например, только родственников людей с ментальной инвалидностью. При этом для социальных помощников появятся специальные курсы, чтобы они могли обеспечить должный уход.

"Никто не будет ухаживать за больным лучше, чем родной человек, и самому ему дома будет лучше, чем в казенном учреждении. С финансовой точки зрения для государства это будет лучше, чем полный пансион, а родственник будет официально трудоустроен, пенсия у него будет несколько выше, он не будет чувствовать себя потерянным - сможет работать, гордиться своим трудом", - считает депутат.

Ранее Щербакова неоднократно отмечала, что вопрос об уходе за людьми с ментальной инвалидностью, к которым относятся и те, у кого диагностированы психические заболевания, стоит в Севастополе очень остро. В городе нет собственного психоневрологического диспансера, а профильные медучреждения не могут обеспечить постоянного пребывания больных. Таким образом, ухаживать за инвалидом приходится родственникам.