Строители уложили половину рельсов на железнодорожной части Крымского моста

ТАМАНЬ /Краснодарский край/, 14 марта. /ТАСС/. Строители уложили рельсы на половине железнодорожной части Крымского моста, общая протяженность которого составляет 19 км. На оставшейся части транспортного перехода через Керченский пролив укладку рельсов планируется завершить в августе, сообщил журналистам Кайрат Турсунбеков, начальник ФКУ Упрдор "Тамань", которое стало заказчиком строительства Крымского моста.

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"Сегодня завершается укрупнительная сборка пролетных строений. Осуществляется их подъем в проектное положение. Это те участки стапельных площадок, с которых производилась надвижка на участках акватории. Активно ведется работа по устройству верхнего строения пути, ... сегодня мы приближаемся к территориальному экватору транспортного перехода, железнодорожного моста, к объему 50%", - сказал Турсунбеков, уточнив, что строители уложили рельсы на 9,5 км железнодорожной части Крымского моста.

Укладка рельсов ведется с таманской стороны и должна быть завершена в августе, добавил он. Полностью железнодорожная часть Крымского моста будет подготовлена к запуску поездов к декабрю. "К лету мы планируем в полном объеме подготовить мостовое полотно (железнодорожной части Крымского моста - прим. ТАСС), к осени планируем завершить работу по верхнему строению пути, а к декабрю завершить всю оставшуюся работу, чтобы в декабре обеспечить готовность к эксплуатации железнодорожного моста", - сказал Турсунбеков.

Бесшумный путь

По словам строителей, рельсы укладываются по технологии так называемого бархатного пути. Для этого стандартная 25-метровая рельсошпальная решетка формируется бесстыковым способом в плети длиной 440 метров. Эти плети соединяются между собой уравнительными стыками, которые компенсируют деформацию металла при перепадах температур. Такая технология позволяет заметно уменьшить шум и плавность хода поездов и увеличить срок эксплуатации железной дороги.

По Крымскому мосту будет проходить двухпутная железная дорога, для которой строителям предстоит проложить в общей сложности 38 км рельсошпальной решетки. Перед укладкой рельсов со шпалами строители наносят на металлические пролеты слой гидроизоляции, а затем укладывают на него пенополистирольные плиты толщиной 40 мм и геотекстиль. На подготовленное таким образом основание рельсошпальная решетка укладывается при помощи специального путеукладочного крана. После этого на пути подсыпается слой щебня.

На мосту укладываются термоупрочненные рельсы российского производства. В общей сложности будет использовано около 5 тысяч тонн рельсов и 76 тысяч железобетонных шпал. На примыкающих к берегу участках железнодорожного моста строители устанавливают акустические экраны высотой 3 метра. На протяжении всей дороги возводятся комплексы для многоуровневой очистки и обеззараживания сточных вод.

Крымский мост протяженностью 19 км - самый длинный в России и Европе. Строительство железнодорожной части моста и подходов к нему идет в графике, они будут запущены синхронно в декабре 2019 года. Автодорожную часть моста открыли 15 мая с участием президента РФ Владимира Путина, 16 мая по мосту началось движение транспорта. С момента открытия по мосту проехало около 4,5 млн автомобилей.