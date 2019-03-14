В ООН прогнозируют рост температуры в Арктике на 5 - 9 градусов к 2080 году

ЖЕНЕВА, 14 мара. /ТАСС/. Потепление в Арктике в нынешнем столетии не удастся удержать в пределах двух градусов Цельсия, предусмотренных Парижским соглашением по климату. Даже если общие ориентиры этого документа будут достигнуты, в Арктике температура к 2050 все рано будет на 3-5 градусов выше средних значений за 1986-2005 годы, а к 2080 году превышение составит 5-9 градусов. Об этом говорится в докладе, опубликованном Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП).

В нем подчеркивается, что "даже если бы глобальные эмиссии [парниковых газов] вдруг прекратились, зимние температуры в Арктике все равно были бы к 2100 году на 4-5 градусов выше по сравнению с концом ХХ века". Дело в том, что такое потепление, по сути, "встроено в климатическую систему" из-за парниковых газов, эмиссия которых произошла ранее, а также из-за тепла, которое аккумулировал океан, говорится в докладе.

"То, что происходит в Арктике, не ограничивается Арктикой, - напомнила исполняющая обязанности главы ЮНЕП Джойс Мсуя. - У нас есть научные данные, свидетельствующие о необходимости принятия более срочных мер в сфере климата, чтобы уйти от критических позиций, которые могут привести к более негативным последствиям для нашей планеты, чем мы поначалу думали".

Быстро тающая вечная мерзлота, отмечается в докладе, "может ускорить изменение климата и пустить под откос усилия по достижению целей Парижского соглашения". Жителям Арктического региона придется приспосабливаться к потеплению климата. По прогнозам, к 2050 году 4 млн человек и 70% нынешней инфраструктуры в этом регионе "будут находится под угрозой в связи с таянием вечной мерзлоты".

Вечная мерзлота

По оценкам экспертов ООН, с 1979 года объем арктического льда уменьшился на 40%, а в 30-е годы текущего века в летние месяцы Арктика будет полностью освобождаться летом ото льда. Это приведет к повышению уровня океана. Согласно представленным в докладе прогнозам, даже при достижении целей Парижского соглашения вечная мерзлота в Арктике уменьшится в 2030-е годы на 45% по сравнению с нынешним уровнем. Эксперты напоминают, что в замороженной почве Арктики заключено 1672 млрд т углерода. "Усиленное таяние вечной мерзлоты, как ожидается, будет способствовать эмиссии двуокиси углерода и метана. Потепление в свою очередь приведет к новому таянию", - указывают эксперты ЮНЕП. Они предупреждают о том, что такое ускоренное повышение температуры способно помешать реализации Парижского соглашения.

Повышение кислотности вод Мирового океана оказывает непосредственное влияние на морскую арктическую фауну, говорится в докладе. В холодной воде может удерживаться больше растворенного СО2, чем в теплой. За время, прошедшее после промышленной революции, кислотность океана увеличилась на 30%. Чем выше кислотность, тем больше энергии должны затрачивать арктические кораллы, моллюски и морские ежи на формирование своего скелета и раковин, напоминают авторы доклада.

Парижское соглашение по климату было достигнуто 12 декабря 2015 года по итогам международного саммита, проходившего в Париже. Его участники условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса Цельсия по сравнению с показателем доиндустриальной эпохи. Ученые полагают, что более значительный рост может привести к необратимым экологическим последствиям.