Подсветку пролетов Крымского моста в цветах российского флага протестируют в июле

ТАМАНЬ /Краснодарский край/, 14 марта. /ТАСС/. Архитектурная подсветка арочных пролетов Крымского моста, выполненная в цветах российского флага, будет протестирована в июле. Об этом ТАСС сообщил заместитель начальника компании "СГМ-Мост" Дмитрий Кондаков.

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"По графику тестовый запуск [подсветки] у нас будет в июле. Мы половину [подсветки] уже смонтировали", - сказал Кондаков и уточнил, что подсветку осталось смонтировать только на железнодорожном арочном пролете.

Полностью завершить монтаж и тестирование подсветки планируется к декабрю.

Как сообщил журналистам Кайрат Турсунбеков, начальник ФКУ Упрдор "Тамань", которое стало заказчиком строительства Крымского моста, для подсветки железнодорожного арочного пролета строителям предстоит проложить 19 км кабельных линий и установить более 2 тыс. светодиодных ламп. Автодорожный арочный пролет будет подсвечен синим, железнодорожный - красным, а опоры - белым цветом.

Крымский мост протяженностью 19 км - самый длинный в России и Европе. Строительство железнодорожной части моста и подходов к нему идет в графике, они будут запущены синхронно в декабре 2019 года. Автодорожную часть моста открыли 15 мая с участием президента РФ Владимира Путина, 16 мая по мосту началось движение транспорта. С момента открытия по мосту проехало около 4,5 млн автомобилей.