Около 700 млн рублей потратит КЧР на капремонт 9 км берегоукрепительных сооружений

ЧЕРКЕССК, 14 марта. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесской Республики планируют в ближайшие три года отремонтировать более 9 км берегоукрепительных сооружений в регионе, сообщила в четверг ТАСС начальник отдела водного хозяйства управления охраны окружающей среды и водных ресурсов КЧР Айшат Кубанова.

"Капитальный ремонт существующих берегоукрепительных сооружений на реке Кубань в Черкесске и реке Аксаут в станице Кардоникская планируется начать в 2019 году, срок реализации 2019-2021 годы", - сказала она.

Ремонт будет производиться поэтапно, по мере выделения денежных средств. Протяженность участков берегоукрепительных сооружений составит 5,3 км на Аксауте и 3,8 км на Кубани.

По словам Кубановой, ремонт берегоукрепительных сооружений на реке Аксаут позволит защитить 204 жилых домовладения, школу и детский сад. В защищаемой территории проживают около 1,4 тыс. человек, ориентировочная стоимость работ - 316 млн рублей. В защищаемой зоне на реке Кубань в Черкесске проживают около 2 тыс. человек. Ремонт защитит парк культуры и отдыха "Зеленый остров", 300 жилых домов в частном секторе и пять многоквартирных домов. Ориентировочная стоимость реализации - 395 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Карачаево-Черкесия потратит более 500 млн рублей на укрепление берегов двух рек до 2020 года. Речь шла о капремонте берегоукрепительного сооружения на реке Уруп в станице Преградная КЧР, а также о капремонте берегоукрепительных сооружений на реке Джегута в ауле Кызыл-Кала и ауле Джегута Усть-Джегутинского района региона.

По территории Карачаево-Черкесии протекают 172 большие и малые реки. Во время паводка наибольшую угрозу представляют реки Кубань, Большая Лаба, Большой Зеленчук, Малый Зеленчук. В КЧР, по данным ГУ МЧС, наиболее опасным считается летний паводок из-за таяния снега в горах при обильных осадках.