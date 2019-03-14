СМИ: школьницу из Швеции выдвинули на Нобелевскую премию мира

ТАСС, 14 марта. /ТАСС/. Шведская 16-летняя активистка Грета Тунберг, которая с сентября прошлого года объявила себя лидером общемирового движения подростков "школьная забастовка за климат", номинирована на Нобелевскую премию мира. Об этом в четверг сообщает газета Aftonbladet.

"Конечно, очень почетно и приятно быть номинированной на такую замечательную премию. Это невообразимое и немного странное ощущение", - рассказала Тунберг изданию.

По данным газеты, Тунберг была номинирована на премию двумя шведскими и двумя норвежскими политиками.

В 2019 года Тунберг организовала шествие по Парижу, к которому присоединилось, по данным СМИ, около 1 тыс. человек. В руках она несла табличку с надписью по-шведски, которую можно перевести как "забастовка школы ради климата". С ней она раньше ходила к стенам шведского парламента, а позже стала устраивать акции и в других странах: ей удалось собрать 7,5 тыс. человек в Брюсселе. В декабре она выступала с речью на Всемирной конференции ООН по вопросам изменения климата в Катовице.