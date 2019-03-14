Петербургскому "Водоканалу" запретили сливать стоки в реку Славянка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил исковое требование департамента Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу к ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" о прекращении сброса сточных вод в реку Славянка через общественный выпуск "Общмет" в Усть-Славянке, сообщается в четверг на сайте надзорного органа.

В ноябре 2018 года Росприроднадзор обратился в Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга с требованием запретить сброс сточных вод через выпуск "Общмет" в реку Славянку. Ранее ведомство оценило ущерб, причиненный водоему сбросом загрязненных сточных вод через "Общмет", в 33 млн рублей.

"Дзержинским районным судом Санкт-Петербурга вынесено решение об удовлетворении исковых требований Росприроднадзора по СЗФО к ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" о прекращении деятельности по сбросу сточных вод в реку Славянка через выпуск "Общмет", - говорится в сообщении.

В случае вступления решения суда в силу предприятие должно будет прекратить сбрасывать стоки через общественный выпуск, законсервировать или ликвидировать его за месяц после вступления судебного решения в силу.

Предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга" уже привлекалось к административной ответственности из-за загрязнения реки Славянка через выпуск "Общмет". В 2013 году ведомство взыскало с компании 18,5 млн рублей. Очередное загрязнение было зафиксировано в октябре минувшего года, оно привело к гибели рыбы.