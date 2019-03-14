Губернатор Калифорнии объявил о введении моратория на смертную казнь

ТАСС, 14 марта. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал в среду указ о введении моратория на приведение в исполнение смертных приговоров в штате. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте политика.

Согласно указу, приговоренные к высшей мере наказания, получат отсрочку от приведения приговора в исполнение в штате. Также документ предусматривает закрытие камеры для смертных казней в калифорнийской тюрьме на мысе Сан-Квентин и отмену норм, согласно которым приговоренным делают смертельную инъекцию.

"Преднамеренное убийство другого человека является неправильным, и как губернатор я не буду наблюдать за казнью кого-либо", - приводятся в сообщении слова Ньюсома, чье решение ввести мораторий ранее подверглось критике со стороны президента США Дональда Трампа.

По мнению губернатора, система казни в штате провалилась. "Смертные приговоры неравномерно и несправедливо применяются к темнокожим, людям с психическими расстройствами и тем, кто не может позволить себе дорогостоящее юридическое представительство", - говорится в документе.

Как отмечается в пресс-релизе, в США каждый четвертый заключенный, приговоренный к высшей мере наказания, находится в Калифорнии, в общей сложности в штате их 737 человек. При этом ни один приговор не был приведен в исполнение с 2006 года. С 1978 года власти штата потратили на систему смертной казни $5 млрд, приведя в исполнение 13 приговоров. С 1973 в США 164 приговоренных к смертной казни, в том числе пятеро в Калифорнии, были освобождены из камеры смертников после того, как было установлено, что они были несправедливо осуждены.

По последним данным неправительственной организации Death Penalty Information Center, в общей сложности смертная казнь разрешена в 30 штатах. По состоянию на 1 июля 2018 года приведения ее в исполнение ожидали в США 2738 человек. В период с 1976 года по 12 марта текущего года в США, по подсчетам организации, были казнены 1493 человека. Основным методом является смертельная инъекция.