Нью-Йорк хочет вернуть титул "устричной столицы мира"

НЬЮ-ЙОРК, 14 марта. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Вернуть Нью-Йорку титул "устричной столицы мира" и вырастить к 2035 году 1 млрд устриц для нью-йоркской бухты намерены участники проекта, который осуществляется на острове Говернорс Айленд у южной оконечности Манхэттена.

"Нью-йоркская гавань, где расположен Говернорс Айленд, была и в какой-то мере остается до сих пор районом, богатом биоресурсами, - сказал в разговоре с группой журналистов, в составе которой были корреспонденты ТАСС, руководитель программы "Миллиард устриц" (The Billion Oyster Project) Питер Малиновски. - Когда сюда впервые добрались европейцы, то рыбы было так много, что ее можно было ловить, опуская в воду корзину. Здесь обитали дельфины, моржи, было много птиц и, конечно, было изобилие моллюсков, но через 100 лет почти вся рыба и практически все устрицы были выловлены. Между тем устрицы в экосистеме нью-йоркской гавани играли важную роль, подобную той, что играют кораллы в тропических морях или деревья в лесу, поскольку устрицы процеживали воду по 180 л в сутки каждая, стабилизировали поверхность морского дна и фактически защищали береговую линию от разрушения при штормах".

Всего через 100 лет моллюски из нью-йоркской гавани были практически полностью выловлены и ушли на экспорт. В результате в середине XIX века жителям города пришлось импортировать их из других районов страны, в частности, с Чесапикского залива и из штата Делавер. Рост населения города привел к стремительному увеличению объема сточных вод, заражению бухты болезнетворными бактериями, и в результате в 1900-х годах все устричные отмели в районе города были закрыты для лова.

Аквакультура как школьный предмет

Проект "Миллиард устриц", который осуществляется в школе на Говернос Айленд, нацелен, по словам Питера Малиновски, на то, чтобы дать учащимся конкретные знания по экологии и научить их технике воспроизводства устриц. "Здесь у нас обычная нью-йоркская школа, где преподают математику, химию, физику, но в то же время в старших классах есть специализация по морской биологии, - пояснил он. - Учащиеся работают совместно над тем, чтобы восстановить экологию в гавани".

В школе действует хорошо оснащенная биолаборатория: в ней в специальных емкостях в проточной воде растут зародыши устриц. Когда они подрастают, их помещают в огромный пластиковый бассейн, на дне которого свалены старые устричные раковины. Их школьники получают от примерно 80 нью-йоркских ресторанов, в меню которых значатся моллюски. Эти раковины после тщательной обработки помещают в бассейн и на них с помощью присосок крепятся молодые устрицы. Примерно через три месяца, когда они становятся достаточно зрелыми, их перемещают в специальные контейнеры и переносят на мелководье у берега Говернорс Айленд.

"Одновременно мы решаем одну из проблем утилизации отходов, - пояснил Питер Малиновски. - По нашим оценкам, в Нью-Йорке еженедельно идут в отходы около 35 т устричных раковин. Их приходится вывозить на свалки, но часть из них - около 4 т - мы забираем для воспроизводства устриц".

Миллиард устриц к 2035 году

"Наша цель состоит в том, чтобы перенести в воды нью-йоркской гавани миллиард жемчужниц, - отметил он в заключение. - Это лишь очень небольшая часть того, что здесь было несколько сот лет назад. Но такое количество - миллиард устриц - по расчетам необходимо для того, чтобы у них началось нормальное воспроизводство".

Сейчас, по его словам, в рамках проекта удалось перенести в гавань около 28 млн моллюсков. На вопрос о том, что будет после того, как к 2035 году поставленная цель будет достигнута, Питер Малиновски ответил: "Тогда мы поставим перед собой другую цель - триллион устриц".