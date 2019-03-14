Депутаты предложили поправку о методике расчета прожиточного минимума для пенсионеров

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Депутаты-единороссы во главе с руководителем фракции Сергеем Неверовым предложили поправку о единой методике расчета прожиточного минимума к правительственному законопроекту о доплатах малообеспеченным пенсионерам. Об этом в четверг сообщила журналистам пресс-служба фракции.

Как отметил один из авторов поправки, первый замруководителя фракции Андрей Исаев, речь идет о "социально защитной поправке". "Мы защищаем людей от манипуляций при расчете надбавок. Единая методика будет означать, что расчеты будут вестись честно. Собственно, об этом и говорил президент в своем послании: необходимо избежать манипуляций при расчетах", - заявил депутат.

Поправка предложена к законопроекту о доплатах малообеспеченным пенсионерам сверх прожиточного минимума, который уже прошел первое чтение. Ожидается, что в окончательном, третьем чтении он будет принят уже на следующей неделе. Законопроектом предлагается исключить из подсчета общей суммы материального обеспечения пенсионера суммы текущей индексации размеров пенсий и ежемесячных денежных выплат, выплачивая их сверх величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в субъекте Федерации.

Согласно тексту поправки, величина прожиточного минимума пенсионера в целом по стране устанавливается в соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ и федеральным законом о федеральном бюджете. Величина прожиточного минимума пенсионера в каждом субъекте РФ для установления соцдоплаты определяется каждый год законом региона "в соответствии с правилами определения величины прожиточного минимума пенсионера, утверждаемыми" кабмином. Решение о прожиточном минимуме должно быть доведено до сведения Пенсионного фонда РФ "не позднее 15 сентября года, предшествующего наступлению финансового года", на который эта сумма установлена.

Ранее эту поправку на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным поддержал премьер-министр Дмитрий Медведев.