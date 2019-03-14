Бросившая сына в "Лосином острове" москвичка останется в СИЗО

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Московский городской суд признал законным избрание ареста в отношении Надежды Куликовой, оставившей своего ребенка на ночь в заповеднике "Лосиный остров". Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

В ходе заседания защита обвиняемой приобщила к материалам дела документы, положительно характеризующие личность Куликовой. В апелляционной жалобе адвокат настаивал на незаконности избрания его подзащитной меры пресечения в виде заключения под стражу и просил суд избрать ей домашний арест.

Представитель прокуратуры попросил признать законным арест обвиняемой.

Инцидент в "Лосином острове"

18 февраля 33-летняя Надежда Куликова обратилась в полицию с заявлением о пропаже шестилетнего сына. По ее словам, 17 февраля она ехала в машине с ребенком мимо заповедника "Лосиный остров" и заехала туда по просьбе сына, а он убежал и не вернулся. Как сообщали в Главном следственном управлении, женщина на протяжении длительного времени не обращалась за помощью, в то время как ее ребенок в ночное время на морозе пытался найти выход из леса.

Утром 18 февраля ребенка обнаружили около автозаправки. Свидетели сообщили следствию, что на мальчике был обмотанный липкой лентой мешок. Рассказ ребенка противоречит версии матери о случившемся. При осмотре ее автомобиля следователи изъяли три рулона скотча и нож, были назначены дактилоскопическая и молекулярно-генетическая экспертизы.

22 февраля Преображенский суд Москвы арестовал Куликову до 18 апреля. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство"), ей предъявлено обвинение.