СОЧИ, 14 марта. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко провел мастер-класс для финалистов конкурса "Лидеры России", в ходе которого назвал наиболее важные, на его взгляд, качества эффективного руководителя.

"Предметом производства управленца является решение. Это, на мой взгляд, важная характеристика управленца", - сказал Кириенко, обращаясь к финалистам. Он отметил, что иногда бывают очень квалифицированные руководители, у которых есть лишь одна проблема - "они не любят принимать решения".

"На мой взгляд, это как есть станочник, который свой токарный станок замечательно знает, но ни одной детали он за смену не производит. Если станочник не производит детали, он не нужен. Если управленец не принимает решения, он не нужен", - подчеркнул Кириенко.

При этом он отметил, что решения всегда принимаются "с учетом дефицита времени и информации", а также когда "стопроцентных гарантий [правильности решений] нет".

О конкурсе

Второй конкурс "Лидеры России" стартовал 10 октября 2018 года. Более 227 тыс. человек подали заявки для регистрации. В этом году конкурс впервые стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран.

В очные полуфиналы прошли более 3,3 тыс. человек, в том числе 18 участников из-за рубежа, которые представляли Азербайджан, Белоруссию, Казахстан и Украину. Этот этап проходил в каждом федеральном округе, при этом в Центральном федеральном округе из-за большого числа конкурсантов прошло два полуфинала. В итоге в финал было отобрано 300 человек, из которых эксперты отберут сотню победителей. Финал проходит в Сочи с 13 по 17 марта.

"Лидеры России" является флагманским проектом платформы "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы.