Нефтяное пятно от разлива топлива с Grande America может достичь Франции 17 марта

ПАРИЖ, 14 марта. /ТАСС/. Нефтяное пятно, которое образовалось после крушения итальянского судна Grande America в Бискайском заливе недалеко от Франции, может достичь берегов республики к вечеру воскресенья или в понедельник. Об этом в четверг заявил министр экологического перехода Франции Франсуа де Рюжи в эфире радиостанции France Info.

"На сегодняшний момент мы можем сказать, что нефтяное пятно может достичь берегов Франции к вечеру воскресенья или к понедельнику, - отметил он. - Это продукты, которые не испаряются, которые могут образовывать вязкие слои на поверхности моря". По его словам, специалисты пока считают, что это пятно образовано в результате разлива топлива корабля. "Что касается химических веществ, которые перевозились в нескольких контейнерах на корабле, считается, что большая часть сгорела, так как огонь длился долго", - отметил он.

При этом министр не исключил, что содержание нескольких контейнеров растворилось в море. По его словам, мониторингом ситуации в настоящий момент занимаются два французских судна, к ним присоединится еще один корабль, зафрахтованный собственником Grande America, а также суда Европейского агентства по безопасности на море.

Де Рюжи подчеркнул, что ситуация в море остается "крайне неблагоприятной", в связи с чем "трудно поставить" плавающие плотины, чтобы остановить движение пятна. "Мы попытаемся выкачать часть пятна, однако это чрезвычайно сложно из-за погодных условий", - добавил он.

Министр также напомнил, что по факту начато расследование, чтобы прояснить, вследствие чего возник пожар. Планов по судебному разбирательству с итальянской компанией, которой принадлежал корабль, пока нет.

О катастрофе

Судно Grande America затонуло примерно в 180 морских милях (333 км) к западу от французского порта Ла-Рошель. Корабль следовал из Гамбурга в порт Касабланки. В ночь на 11 марта, когда судно находилось в 263 км от мыса Пенмарш, на борту возник сильный пожар. Капитан проинформировал французские морские власти о возникновении чрезвычайной ситуации, после чего отдал распоряжение всем покинуть корабль на спасательной шлюпке.

На место ЧП оперативно вылетел морской патрульный самолет Falcon 50, также в район бедствия корабля был направлен морской буксир. Ухудшение погодных условий не позволило взять под контроль распространение огня. В результате сильного ветра у судна возник сильный крен, оно затонуло.

Как сообщил в среду в городе Брест, где находится штаб морской префектуры французской зоны Атлантики, Жан-Луи Лозье, морской префект города Бреста, владельцу судна было официально указано на необходимость "принять меры с тем, чтобы устранить ту опасность судоходству и окружающей среде, которую представляют контейнеры и другие находящиеся на плаву элементы структуры корабля". Владелец также обязан "принять меры для устранения последствий возможного загрязнения морской среды".

По данным французской морской префектуры, на корабле находилось сорок пять контейнеров с опасными веществами.