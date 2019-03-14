В Италии украли поддельную картину Брейгеля-младшего

РИМ, 14 марта. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. В городе Кастельнуово-Магра в провинции Специи (область Лигурия) из церкви Святой Марии Магдалены украли хранившуюся там картину Питера Брейгеля - младшего "Распятие".

Два налетчика c битами вошли в церковь, разбили стекло, за которым находилось полотно, и скрылись на белом автомобиле Peugeot.

Кража произошла днем 13 марта. Мэр города и настоятель храма стали говорить о невосполнимой утрате. Однако, как выяснилось позже, им пришлось притворяться в интересах следствия. Служащие местного подразделения карабинеров еще месяц назад заменили оригинального Брейгеля на поддельного, когда поступила информация о готовящейся краже. Более того, в церкви были установлены видеокамеры, при помощи записи с которых теперь будут искать налетчиков.

Когда оригинальную картину вернут на место и вернут ли, пока не уточняется. Полотно было преподнесено церкви в дар одной из местных семей чуть более века назад. Нынешняя попытка кражи не первая. "Распятие" уже попадало в руки грабителей в 1981 году. Затем картину удалось найти. Во время Второй мировой войны ее прятали от нацистов, которые вывозили в Германию произведения искусства.

Питер Брейгель (1564/65 - 1636) младший был старшим сыном художника Питера Брейгеля. Несмотря на то, что ему было всего четыре года, когда умер отец, его стиль во многом повлиял на творческое становление молодого художника. Он повторял работы Брейгеля старшего, копируя его эскизы. Начав свою карьеру с работ на библейские сюжеты, из которых его больше всего занимал Страшный суд, и под влиянием другого нидерландского художника Иеронима Босха (1450-1516), к концу жизни Брейгель-младший обратился к достаточно распространенным для Северного Возрождения сюжетам сцен из обычной жизни Голландии, что впоследствии продолжил Ян Вермеер (1632-1675).