Госдума ввела уголовные сроки для криминальных авторитетов

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Госдума в четверг в третьем, окончательном чтении приняла президентский законопроект, которым существенно ужесточается уголовная ответственность для криминальных авторитетов и главарей организованных преступных групп (ОПГ).

Основной новеллой законопроекта является введение отдельного уголовного наказания за само "звание" главаря преступного клана или его подразделения. Как отметил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, президент предложил прописать в законодательстве четкий механизм, дающий возможность привлечь к уголовной ответственности за сам факт занятия высшего положения в преступной иерархии. Для ужесточения борьбы с криминалом и организованной преступностью законопроектом предлагается ввести в Уголовный кодекс РФ отдельную статью 210.1, которая устанавливает наказание за "занятие высшего положения в преступной иерархии". Тюремный срок за такое преступление составит от 8 до 15 лет с возможным максимальным штрафом до 5 млн рублей.

Также законопроектом вносятся поправки в базовую статью 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)"), регулирующие ответственность за участие в преступных собраниях или так называемых сходках. В отдельный состав (часть 1.1 статьи 210 УК РФ) выделяется участие в собрании представителей или организаторов преступных сообществ в целях создания, руководства либо координации деятельности ОПГ. Его участнику грозит лишение свободы от 12 до 20 лет со штрафом до 1 млн рублей, отмечал ранее глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Одновременно за организацию, руководство или координацию деятельности преступной группировки штраф повышается до 5 млн рублей с сохранением действующих сроков лишения свободы - от 12 до 20 лет.

По остальным частям статьи 210 УК РФ также предлагается кратное ужесточение штрафных санкций. В частности, за участие в преступном сообществе штраф повышается до 3 млн рублей (сейчас он составляет до 500 тыс. рублей) с увеличением минимальных сроков лишения свободы - от 7 до 10 лет (сейчас - от 5 до 10 лет). При совершении преступлений с использованием служебного положения штраф увеличится до 5 млн рублей (сейчас - до 1 млн рублей), при этом сроки лишения свободы сохраняются на действующем уровне - от 15 до 20 лет.

Совершение главарем действий по созданию, руководству, координации деятельности преступного сообщества или участия в собрании с этими целями карается по действующему законодательству лишением свободы от 15 до 20 лет или пожизненным заключением. Проектом предлагается также дополнить сроки лишения свободы возможностью назначения штрафа до 5 млн рублей.

При этом предусмотрен механизм освобождения от уголовной ответственности. Наказания смогут избежать те, кто сообщил о готовящейся сходке представителей преступного сообщества, а также активно способствовал пресечению его деятельности.