Депутат Петербурга предложил упростить процедуру разводов, связанных с домашним насилием

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга, лидер фракции "Единая Россия" Александр Тетердинко предложил упростить процедуру развода для семей, в которых зафиксированы случаи насилия. Как сообщили в пресс-службе петербургского регионального отделения партии, соответствующая федеральная инициатива внесена в городской парламент.

"Депутат предлагает расторгать брак в одностороннем внесудебном порядке по заявлению потерпевшего супруга в органы ЗАГС, если ранее агрессор привлекался судом к административной или уголовной ответственности за побои, истязание или причинение вреда здоровью потерпевшей стороне (как правило, это пострадавшие жены)", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как отметил автор инициативы, в подавляющем числе случаев речь идет о насилии со стороны мужчин, при этом даже если факт домашнего насилия доказан судом, женщина не может прекратить брак в одностороннем порядке. "Если муж выступает против развода, ей нужно обращаться в суд с заявлением о разводе, а суд - это время, кроме того, судья может назначить для конфликтующих супругов несколько месяцев для примирения. В течение всего этого времени агрессивный супруг представляет для женщины опасность", - приводит пресс-служба слова Тетердинко. Депутат пояснил, что до официального расторжения брака пострадавшая не может получать алименты и выселить супруга из собственной квартиры.

В случае одобрения петербургским парламентом законопроект будет направлен в Госдуму.