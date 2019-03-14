Брошенный в "Лосином острове" ребенок проходит экспертизу в институте Сербского

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Малолетний сын москвички Надежды Куликовой, которого она оставила на ночь в заповеднике "Лосиный остров", направлен в институт имени В.П. Сербского для прохождения психолого-психиатрической экспертизы. Об этом заявил адвокат Куликовой Владимир Селин в Московском городском суде, который в четверг признал законным ее арест.

"В данный момент мальчик находится на психолого-психиатрической экспертизе. По словам врачей, ребенок склонен к фантазированию и обману", - сказал он. Адвокат Марина Ефименко уточнила ТАСС, что мальчик находится в институте имени Сербского, отметив, что бабушка лишена опеки над ним.

18 февраля 33-летняя Надежда Куликова обратилась в полицию с заявлением о пропаже шестилетнего сына. По словам матери, 17 февраля она ехала в машине с ребенком мимо заповедника "Лосиный остров" и заехала туда по просьбе сына, а он убежал и не вернулся. Как сообщали в Главном следственном управлении, женщина на протяжении длительного времени не обращалась за помощью, в то время как ее ребенок в ночное время на морозе пытался найти выход из леса.

Утром 18 февраля ребенка обнаружили около автозаправки. Свидетели сообщили следствию, что на мальчике был обмотанный липкой лентой мешок. Рассказ ребенка противоречит версии матери о случившемся. При осмотре ее автомобиля следователи изъяли три рулона скотча и нож, были назначены дактилоскопическая и молекулярно-генетическая экспертизы.

22 февраля Преображенский суд Москвы арестовал Куликову до 18 апреля. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство"), ей предъявлено обвинение.