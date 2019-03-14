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МВД проверяет сообщения об угрозах жителю Ростова-на-Дону со стороны полиции

Ранее телеканал "Дождь" сообщал, что ростовчанина вызвали в отдел полиции из-за экстремизма в интернете и угрожали ему применить насилие, если он не подпишет соответствующий документ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 марта. /ТАСС/. ГУ МВД России по Ростовской области проверяет информацию об угрозах, которые житель Ростова-на-Дону якобы получил со стороны сотрудников правоохранительных органов за пост в социальной сети, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе ведомства.

Ранее телеканал "Дождь" сообщал, что 19-летнего ростовчанина вызвали в отдел полиции "по поводу интернет-экстремизма". По информации издания, полицейские угрожали молодому человеку применением насилия, чтобы тот "подписал документ о демонстрации нацистской символики".

"По факту размещенных [в СМИ] материалов проводится проверка", - сказал собеседник агентства.

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