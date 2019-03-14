В Литве разрабатывают проект виртуальной тюрьмы

ВИЛЬНЮС, 14 марта. /ТАСС/. Проект создания виртуальной тюрьмы, который будет способствовать сбережению бюджетных средств и социализации осужденных, разрабатывается в Литве. Об этом в четверг в эфире радиостанции "Жиню радияс" сообщил министр юстиции Эльвинас Янкявичюс.

"В текущем году предстоит всесторонне обсудить правовые аспекты такой виртуальной тюрьмы, и будем продвигать этот проект", - сказал он.

Примером для Литвы стал опыт соседней Польши, о котором упомянул министр. "В Польше в виртуальной тюрьме находятся 5 тыс. заключенных. Физически они находятся дома, со специальными браслетами, а контроль обеспечивают около 70 должностных лиц - это минимальные затраты", - отметил Янкявичюс. В Литве, по словам главы ведомства, на двух заключенных приходится один из обеспечивающих надзор.

Согласно данным Минюста, Литва лидирует в евросообществе по числу заключенных на 100 тыс. жителей. "Мы первые в ЕС, и это очень плохая статистика", - сказал министр. При населении в 2,8 млн человек в пенитенциарных учреждениях содержатся около 7 тыс. лиц.

"Тюрьмы переполнены. Они выполняют функцию изоляции, но не социализации. В результате 62% отбывших наказание вновь совершают правонарушения", - сказал Янкявичюс.