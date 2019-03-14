Советовавший диабетикам похудеть депутат Госдумы заявил, что его слова неправильно поняли

ТАСС, 14 марта. Депутат Госдумы от Алтайского края, член комитета по охране здоровья Николай Герасименко заявил, что его слова о больных сахарным диабетом, которым нужно похудеть, чтобы поправить здоровье, неправильно интерпретировали СМИ и коллеги по парламенту. Об этом он в четверг сообщил ТАСС.

Ранее в СМИ и социальных сетях депутата раскритиковали за его реплику в Госдуме, где он в ходе заседания пояснил, что похудение эффективнее при лечении диабета, чем лекарства. Депутат ГД Федот Тумусов, комментируя высказывание коллеги в Facebook, упрекнул Герасименко в том, что он считает, что диабетикам нужно просто похудеть, тогда они вылечатся, и им не понадобится инсулин.

"Я просто предупредил депутатов, что нужно заниматься профилактикой, чтобы не допускать возникновения и развития сахарного диабета. Я знаю людей, которые сбросили по 20-30 кг и практически прекратили прием инсулина. Речь шла именно о профилактике, а не о том, что человек вылечится, похудев. Просто меня не так поняли", - сказал Герасименко.

Он отметил, что за последние 25 лет в России в два раза увеличилось число больных сахарным диабетом. В первую очередь это связано с неправильным питанием и избыточным весом.

Диабет является хроническим заболеваем и вылечить его невозможно. Но снижение веса действительно позволяет пациентам улучшить состояние здоровья и сократить прием препаратов, рассказала ТАСС эндокринолог Алтайской краевой клинической больницы Инна Вейцман. Она отметила, что в Алтайском крае, как и в целом по стране, преобладает второй тип сахарного диабета, развитие которого связано с ожирением. Регион занимает лидирующие позиции в Сибири по числу диабетиков. Это связано с тем, что значительная часть населения страдает лишним весом, в то же время в крае высокая выявляемость диабета.