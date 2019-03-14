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Советовавший диабетикам похудеть депутат Госдумы заявил, что его слова неправильно поняли

Николай Герасименко пояснил, что снижение веса полезно для профилактики заболевания, но не поможет полностью излечиться от него
Николай Герасименко Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Николай Герасименко
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТАСС, 14 марта. Депутат Госдумы от Алтайского края, член комитета по охране здоровья Николай Герасименко заявил, что его слова о больных сахарным диабетом, которым нужно похудеть, чтобы поправить здоровье, неправильно интерпретировали СМИ и коллеги по парламенту. Об этом он в четверг сообщил ТАСС.

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Ранее в СМИ и социальных сетях депутата раскритиковали за его реплику в Госдуме, где он в ходе заседания пояснил, что похудение эффективнее при лечении диабета, чем лекарства. Депутат ГД Федот Тумусов, комментируя высказывание коллеги в Facebook, упрекнул Герасименко в том, что он считает, что диабетикам нужно просто похудеть, тогда они вылечатся, и им не понадобится инсулин.

"Я просто предупредил депутатов, что нужно заниматься профилактикой, чтобы не допускать возникновения и развития сахарного диабета. Я знаю людей, которые сбросили по 20-30 кг и практически прекратили прием инсулина. Речь шла именно о профилактике, а не о том, что человек вылечится, похудев. Просто меня не так поняли", - сказал Герасименко.

Он отметил, что за последние 25 лет в России в два раза увеличилось число больных сахарным диабетом. В первую очередь это связано с неправильным питанием и избыточным весом.

Диабет является хроническим заболеваем и вылечить его невозможно. Но снижение веса действительно позволяет пациентам улучшить состояние здоровья и сократить прием препаратов, рассказала ТАСС эндокринолог Алтайской краевой клинической больницы Инна Вейцман. Она отметила, что в Алтайском крае, как и в целом по стране, преобладает второй тип сахарного диабета, развитие которого связано с ожирением. Регион занимает лидирующие позиции в Сибири по числу диабетиков. Это связано с тем, что значительная часть населения страдает лишним весом, в то же время в крае высокая выявляемость диабета.

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