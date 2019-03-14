Кондратьев: губернаторы заинтересованы в трудоустройстве финалистов "Лидеров России"

СОЧИ, 14 марта. /ТАСС/. Губернаторы регионов РФ заинтересованы в том, чтобы взять к себе на работу финалистов конкурса управленцев "Лидеры России". Такое мнение на церемонии открытия конкурса выразил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Мы, губернаторы, не просто ищем, мы бьемся за кадры. Нам нужны сегодня все, кто умеет мыслить, принимать решения, работать не на действие, а на результат. Для нас, губернаторов, это [конкурс "Лидеры России"] возможность найти тот кадровый потенциал, который будет делать экономику регионов, жизнь сегодня и завтра", - сказал Кондратьев.

В беседе с корреспондентом ТАСС он сообщил, что встретится с финалистами конкурса из Краснодарского края, чтобы обсудить вопрос трудоустройства. "Сегодня я с ними встречаюсь, я и мой заместитель по инвестициям, и, естественно, мы будем обсуждать этот самый важный вопрос [трудоустройства], потому что кадры решают все. Важно, чтобы их интересы совпали с интересами моими, интересами нашей команды. Я уверен, что это все ответственные люди, и они понимают степень ответственности, если примут решение пойти во власть", - отметил глава региона.

Кондратьев добавил, что на Кубани проводят региональный конкурс управленцев, он дает хорошие результаты.

"Мы уже провели в прошлом году свой конкурс региональный "Лидеры Кубани". Один победитель стал главой целого муниципального района, а два стали заместителями глав. Я уверен, что это не предельное количество победителей конкурса, которые получат путевку в реальную должность и на уровне муниципалитетов, и даже края", - сказал он ТАСС.

О конкурсе

Второй конкурс "Лидеры России" стартовал 10 октября 2018 года. Более 227 тыс. человек подали заявки для регистрации. В этом году конкурс впервые стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран.

В очные полуфиналы прошли более 3,3 тыс. человек, в том числе 18 участников из-за рубежа, которые представляли Азербайджан, Белоруссию, Казахстан и Украину. Этот этап проходил в каждом федеральном округе, при этом в Центральном федеральном округе из-за большого числа конкурсантов прошло два полуфинала. В итоге в финал было отобрано 300 человек, из которых эксперты отберут сотню победителей. Финал проходит в Сочи с 13 по 17 марта.

Конкурс "Лидеры России" является флагманским проектом платформы "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы.