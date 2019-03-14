В 2018 году приставы взыскали 15 млрд рублей с неплательщиков алиментов

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Судебные приставы взыскали более 15 млрд рублей задолженности по алиментам в 2018 году в России. Об этом сообщил директор ФССП России Дмитрий Аристов, выступая на коллегии по итогам работы ведомства за 2018 год.

"В результате планомерной работы ФССП России отмечается устойчивая динамика сокращения остатка неоконченных исполнительных производств о взыскании алиментных платежей. За 2018 год он снизился с 845 тыс. до 825,5 тыс. производств. В пользу детей взыскано более 15 млрд рублей", - сказал Аристов.

Он напомнил, что период с 2018 по 2027 год объявлен президентом РФ временем проведения программы "Десятилетие детства", а правительством утвержден специальный план до 2020 года. "В его рамках служба является соисполнителем мероприятия по повышению эффективности исполнения судебных актов и нотариальных соглашений об уплате алиментов на содержание несовершеннолетних детей и защиты прав получателей алиментов", - отметил глава ФССП.