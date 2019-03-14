ФССП предлагает расширить практику принудительных работ неплательщикам алиментов

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов полагает, что расширение практики принудительных работ как основного вида наказания должников по алиментам повысит эффективность взыскания задолженности.

"В отношении осужденных по статье 157 УК РФ ("Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей") целесообразно расширить практику назначения судами принудительных работ в качестве основного вида наказания. Особенно это касается лиц, продолжающих не уплачивать алименты и после привлечения к уголовной ответственности", - сказал Аристов, выступая в четверг на коллегии ФССП по итогам работы ведомства за 2018 год.

В прошлом году в отношении должников по алиментам должностными лицами ФССП возбуждено около 117 тыс. дел об административных правонарушениях. В результате применения всех мер с неплательщиков алиментов взыскано свыше 190 млн рублей. "Необходимо дальнейшее совершенствование этой деятельности", - отметил глава ФССП.

Он также сообщил, что в прошлом году органами дознания возбуждено почти 55 тыс. подследственных ФССП уголовных дел, из них более 52 тыс. дел - в отношении неплательщиков алиментов, 2 тыс. - о преступлениях против правосудия, более трехсот - в отношении лиц, злостно уклоняющихся от погашения кредиторской задолженности. В суды направлена 51 тыс. дел, по 44 тыс. из них вынесены обвинительные приговоры. "В целом в результате применения мер уголовно- правового воздействия взыскано свыше 430 млн рублей. В том числе 106 млн рублей - кредиторская задолженность, 5 млн рублей - задолженность по заработной плате. Более 27 млн взыскано в пользу предприятий ЖКХ и ТЭК", - сказал Аристов.

По его словам, также целесообразно расширение субъектного состава статьи 5.35.1 КоАП РФ ("Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей"), а также оснований для его рассмотрения судьями в отсутствие должника.