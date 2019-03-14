Трансляции Универсиады соцсети "ВКонтакте" посмотрели больше 11 млн человек

Более 11 млн пользователей "ВКонтакте" посмотрели запущенные социальной сетью трансляции зимней Универсиады-2019, которая прошла в Красноярске. Об этом говорится в четверг в сообщении пресс-службы соцсети.

"Мы впервые организовали собственное вещание с международного турнира - и количество просмотров показывает, что этот опыт можно признать успешным, - считает директор по работе с партнерами "ВКонтакте" Константин Сидорков.

Состязания Универсиады круглосуточно транслировались в специальном разделе видеокаталога "ВКонтакте". Наиболее ожидаемые события показывали в прямом эфире. Комментировали соревнования Алексей Андронов, Андрей Журанков, Дмитрий Шнякин, Николай Круглов и комментаторы Школы спортивной журналистики Василия Уткина, а также спортсмены Алексей Соболев, Екатерина Боброва, Андрей Депутат и другие эксперты.

Пользователи могли следить за записями о чемпионате в специальной новостной ленте и выигрывать тематические стикеры.