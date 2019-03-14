Новосибирские врачи впервые в мире ликвидировали патологию аорты с помощью микроспиралей

НОВОСИБИРСК, 14 марта. /ТАСС/. Новосибирские хирурги Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени академика Е. Н. Мешалкина впервые в мировой практике провели операцию по ликвидации патологии корня сердечной аорты с помощью специальных спиралей, используемых в нейрохирургии. Операция носила малоинвазивных характер, то есть была выполнена с минимальным хирургическим вмешательством и риском получения травм в ходе нее, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе клиники.

"В ходе двух вмешательств специалисты полностью выключили ложные аневризмы аорты из кровотока, имплантировав в их полость микроспирали, которые обычно используют в нейрохирургии. Задача хирургов заключалась в том, чтобы, применив методы малоинвазивного вмешательства, заполнить ложную аневризму и перекрыть поступление крови в нее. Это первый в мировой хирургической практике опыт ликвидации ложной аневризмы корня аорты подобной локализации, в научной литературе не описано подобных случаев", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе клиники, процедура обладает высокой технической сложностью, поэтому для нее были использованы эмболизационные микроспирали, строение которых позволило точно разместить их в полости аневризмы, что выключило их из кровотока. Благодаря этому хирургам удалось перекрыть сосуд и ликвидировать патологию.

По данным пресс-службы, операция была проведена пациентке в возрасте 68 лет, которая была госпитализирована в клинику с подозрением на ложную аневризму корня аорты. Данная патология в большинстве случаев приводят к смертельному исходу, разрываясь с развитием обильного внутреннего кровотечения. После проведенной операции данные контрольной эхокардиографии и компьютерной томографии подтвердили, что специалисты достигли тотального тромбирования аневризмы и пациентку в стабильном состоянии выписали домой.